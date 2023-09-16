Лепский рассказал, чем РПЛ отличается от Второй лиги

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился впечатлениями от дебюта за основную команду бело-голубых.

«На самом деле, непривычно и немножко неловко, но надо привыкать. Пока от этого получаю только удовольствие. В разница между Второй лигой и РПЛ? В скорости. Здесь все быстрее и, очевидно, другое поле — из-за этого у меня ногу свело. А в целом другие скорости и вообще все другое, уровень другой. Вторая лига отличается от РПЛ, в первую очередь, футболистами. Когда планирую забить за основную команду? Когда получится, как я могу такое планировать?! Сегодня, конечно, хотел забить, но особо не думал об этом. Основная задача для меня была сыграть попроще», — приводит слова Лепского Sport24.

18?летний Лепский попал в стартовый состав на матч 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1) и был заменен на 71?й минуте.