Тихонов рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

51-летний россиянин работал в «Енисее», «Крыльях Советов» и «Астане».

«Планирую ли я вернуться к тренерской работе? Если будут предложения, вернусь. «Спартак»? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет что-то предметное, тогда другое дело. Пока скажу так: есть желание просто работать тренером», — приводит Sport24 слова Тихонова.

Последним клубом Тихонова была «Астана», которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021 года.