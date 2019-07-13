Тихонов отметил, что "Спартак" остро нуждается в классном голкипере

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал интерес предложение красно-белых за вратаря "Локомотива" Гильерме в 500 тысяч евро.

Ранее "Спартак" прислал в "Локо" официальное предложение по футболисту, контракт с которым у железнодорожников истекает в конце декабря.

– Не могу не спросить вас о возможном переходе вратаря "Локомотива" Гильерме. Вы понимаете, зачем он "Спартаку"?

– Все же видят, что вратари "Спартака" часто допускают ошибки. В их действиях отсутствует стабильность. Гильерме таким не страдает. Читал, что железнодорожники предлагают ему только годовой контракт, в то время как красно-белые – трехлетний. Это говорит о том, как остро клуб нуждается в классном голкипере. Просто так никто не станет предлагать стражу ворот сумасшедшую зарплату.

Напомним, Гильерме выступает за "Локо" с 2007 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и брал Суперкубок страны.