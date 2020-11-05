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Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча за то, что наступил на Шиманьски

16:57
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча Тинькофф-чемпионата России.

В матче 13-го тура против «Динамо» (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски.

— Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России, — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца. — Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так. Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам «Тамбова». На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьски, сказал, что нет.

Таким образом, Тетрашвили пропустит матчи «Тамбова» против «Ахмата», «Краснодара», «Уфы» и «Спартака».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201105/tetrashvili-1583207152.html

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