«Нижний Новгород» продлил аренду Берковского из «Локомотива»

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о продлении аренды полузащитника Ильи Берковского из «Локомотива».

22-летний россиянин будет играть за нижегородский клуб до окончания следующего сезона Тинькофф-РПЛ.

«Прошлый сезон оцениваю позитивно, учитывая, что он был первым в РПЛ и для меня, и для нижегородской команды. Конечно, мог сыграть и лучше. Помешали травмы, которые, к счастью, уже позади. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие и за поддержку. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде — всё отлично. У нас большой и дружный коллектив», — цитирует Берковского сайт «Нижнего Новгорода».

За «Нижний» в прошлом сезоне Берковский провел 20 матчей в чемпионате Тинькофф РПЛ и отметился одним забитым голом.