Технический директор РФС намерен обсудить ситуацию вокруг Игнатьева с Галицким

Технический директор РФС Андрей Лексаков сообщил "СЭ", что еще не говорил с руководством "Краснодара" о ситуации вокруг нападающего Ивана Игнатьева, который был переведен из основного состава во вторую команду, выступающую в Олимп-ФНЛ.

По версии 20-летнего форварда, "быки" приняли такое решение из-за его отказа продлить контракт. Главный тренер Мурад Мусаев заявлял, что "он нам решил рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие отступные, как клуб должен вести себя со своими воспитанниками".

- Обсуждение ситуации с Игнатьевым сейчас не главное. Основная задача - успешное выступление юношеской сборной России 2000 года в элитном раунде за выход в финальную часть чемпионата Европы, - сказал Лексаков.

- Когда собираетесь общаться по поводу форварда?

- Думаю, в любом случае увидимся с Сергеем Николаевичем (Галицким, владельцем "Краснодара" - Прим. "СЭ") и другими руководителями. Обменяемся мнениями по ситуации.

Напомним, матчи элитного раунда чемпионата Европы U-19 пройдут в Краснодаре с 20 по 26 марта. Юношеская сборная России сыграет с Азербайджаном (20 марта), Румынией (23 марта) и Ирландией (26 марта).

Игнатьев находится в расположении молодежной сборной России на сборе в Марбелье, который продлится до 26 марта. В его рамках команда под руководством Михаила Галактионова сыграет со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта). (Андрей Михайлов)

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