Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Ростовом» (1:4) в 19-м туре попрощался с журналистами.

— Хотел бы поблагодарить вас за поддержку, за сотрудничество. Также хотел бы поблагодарить вас за терпение, потому что я не знаю русский язык, а перевод моих слов занимает много времени. Желаю вам хорошего Нового года и счастливого Рождества. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующем году. Если я еще буду в команде, конечно, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале красно-белых в Youtube.

«Спартак» на данный момент занимает десятое место в чемпионате России. Команда набрала 22 очка в 19 играх.

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