Тедеско сказал, есть ли шанс, что он останется в «Спартаке» после завершения сезона
10:55
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, существует ли вероятность того, что он останется в клубе по окончании сезона, несмотря на принятое ранее решение не продлевать контракт.
— Не думаю (что есть хотя бы один шанс из ста). Потому что я не меняю своих решений, если принял их, — сказал специалист.
«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти
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