Тедеско сказал, есть ли шанс, что он останется в «Спартаке» после завершения сезона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, существует ли вероятность того, что он останется в клубе по окончании сезона, несмотря на принятое ранее решение не продлевать контракт.

— Не думаю (что есть хотя бы один шанс из ста). Потому что я не меняю своих решений, если принял их, — сказал специалист.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»