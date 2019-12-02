Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят
13:05
В понедельник на YouTube-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым. Начало — в 14:15 (мск).
Говорим о матче «Зенит» — «Спартак», о претензиях к Доменико Тедеско, о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге и глушилках на стадионе.
Другие темы: усталость «Локомотива», всплеск «Динамо», итоги жеребьевки Евро-2020.
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