Тедеско объяснил замену Промеса в конце матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру нападающего Квинси Промеса в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (2:1). На 83-й минуте встречи он был заменен на Андрея Ещенко.

«Промес нигде не потерялся, он хорошо играет и делает свое дело. Сегодня за 10 минут до конца матча мне показалось, что он немного подустал, поэтому заменили его. Квинси провел очень хороший матч сегодня», — сказал Тедеско.

Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. До этого он выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 9 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.