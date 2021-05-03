Тедеско объяснил замену Промеса в конце матча с «Арсеналом»
20:06
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру нападающего Квинси Промеса в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (2:1). На 83-й минуте встречи он был заменен на Андрея Ещенко.
«Промес нигде не потерялся, он хорошо играет и делает свое дело. Сегодня за 10 минут до конца матча мне показалось, что он немного подустал, поэтому заменили его. Квинси провел очень хороший матч сегодня», — сказал Тедеско.
Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. До этого он выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 9 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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