Тедеев поделился мнением о конкуренции в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» и «Алании» Заур Тедеев поделился мнением о конкуренции в РПЛ.

«Что думаю о доминировании «Зенита»? Сама практика последних пяти лет говорит, что превосходство «Зенита» над остальными клубами достаточно велико. Хорошо это или плохо для российского футбола? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Но нужно отметить одну важную тенденцию: за последние пять лет, за исключением того времени, пока нас нет в Европе, к величайшему сожалению, «Зенит» и другие российские клубы не показали должного результата в еврокубках. И, на мой взгляд, это напрямую связано с общим развитием футбола и той же конкуренцией, которой нет на хорошем уровне в российской реальности. Но я бы больше хотел отметить свою родную команду, «Ростов». Желто-синий стал для меня родным, как и красно-желтый. Там есть тенденции. В «Ростове» сегодня сплошь и рядом играют российские футболисты и очень много молодежи. Это хороший знак для нас в принципе. Команда показала очень хороший результат, она борется за призовые места. Это хороший фактор, определяющий движение футбола вперед. Таким команд, как «Ростов», должно быть больше. Очень хотелось бы, чтобы и в «Алании» были такие же тенденции. «Алания» традиционно имела собственных воспитанников», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и в десятый раз в истории с учетом чемпионата СССР.