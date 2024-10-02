Тарханов: «Локомотив» будет бороться за чемпионство"

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов уверен, что «Локомотив» будет претендовать на победу в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Было ожидаемо, что «Краснодар» окажется в лидерах, это было. А «Локомотив» — это сюрприз. В команде много молодых, практически все русские играют — это очень даже хорошо. Пример, как из своих воспитанников можно сделать хорошую команду. Перед стартом сезона думали, что «Локомотив» будет в пятерке, сложно было ожидать лидерства. Из клуба ушли ведущие игроки, например, Глушенков, Миранчук, Дзюба. Потери были ощутимые, но, видимо, они их и отпустили, потому что знали, кем заменить.

Посмотрим, какие перспективы у этой команды. Сейчас даже не скажешь, что они могут упасть, потому что играют стабильно. Думаю, «Локомотив» будет бороться за чемпионство, ведь уже все-таки десять туров позади. Они будут бороться с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком». Вот эти пять команд будут бороться, они более или менее равные», — приводит Legalbet слова Тарханова.

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.