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Сегодня, 21:07

Тарханов считает, что «Ростов» подошел бы Бакаеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о положении полузащитника Зелемхана Бакаева в «Зените».

«Думаю, Бакаеву нужно искать новый клуб. Да, если вдруг иностранцы уйдут, тогда место ему будет в «Зените». На его позиции или Малком, или Клаудиньо играют, а они просто сильнее. Если бы Бакаев был сильнее, то Семак наверняка его бы ставил. Бакаеву нужно сменить команду, потому что игрок-то он хороший. Ему будет комфортно, если он найдет свою команду и попадет к своему тренеру. Возможно, ему бы подошел «Ростов». Думаю, он бы там был полезным игроком. Можно ли назвать ошибкой переход Бакаева в «Зенит»? Он попробовал. Но, наверно, если человек не играет, то можно назвать это ошибкой. Сложно ли Бакаеву будет перезапустить карьеру? Посмотрите, сколько раз Дзюба перезапускал карьеру. Думаю, это будет не так сложно. Если он боец и у него есть характер, то он все преодолеет и будет играть», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-bakaevu-nuzhno-iskat-novyiy-klub-vozmozhno-emu-byi-podoshel-rostov
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Александр Тарханов
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
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 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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