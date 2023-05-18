Сенников: «У «Локомотива» есть все, чтобы бороться в следующем году за чемпионство»

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил возможности железнодорожников в следующем сезоне побороться за золотые медали РПЛ.

«Мне нравится команда в весенней части чемпионата. Многие моменты можно записать в актив. Как они перестроились, что сделал тренерский штаб и самое главное — какие трансферы произошли в зимнюю паузу. Благодаря этим факторам команда выбралась из ямы и уже точно не вылетит. В нашем чемпионате на данный момент не имеет значение место в турнирной таблице. Второе место или десятое. Есть только первое. Сейчас у «Локомотива» есть все, ну, почти все, чтобы бороться в следующем году за чемпионство! Главное — не растерять, что сейчас имеем, и усилить две или три позиции, как это сделали зимой. Тогда «Локомотив» по всем параметрам будет бороться за первое место», — приводит слова Сенникова Legalbet.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.