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Сегодня, 13:25

Тарханов: «Сто отжиманий каждое утро — для меня норма»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный тренер Александр Тарханов, которому 6 сентября исполнилось 70 лет, рассказал в интервью «СЭ», как поддерживает физическую форму.

Утро по-прежнему начинаете с зарядки?

— Обязательно! У меня давние проблемы со спиной. Еще в 1980-м в матче с киевским «Динамо» кто-то из защитников так засадил в борьбе за мяч, что потом пришлось долго крестец лечить. Периодически накатывала жуткая боль, при резких движениях вылетал межпозвоночный диск.

Помню, был уже главным тренером ЦСКА. Пригласили на совещание к Павлу Грачеву, министру обороны. Говорит: «От футбольного клуба нужно срочно составить письмо на мое имя. Привезешь?»

Я несусь в наш офис, расположенный в армейском манеже на Ленинградском проспекте. Перепрыгиваю через четыре ступеньки, неудачно приземляюсь — и опять диск выскакивает. К министру возвращаюсь скрюченным, протягиваю письмо. Тот в шоке: «Ты же час назад уходил здоровым...»

Чтобы избавиться от мучений, начал спину закачивать. Каждый день занимаюсь минимум час, специальный комплекс упражнений. В конце всегда отжимания и приседания. И то и другое — по сто раз. Правда, за четыре подхода. Два — по 30 и два — по 20. Для меня это норма.

Полностью интервью Александра Тарханова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
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Тарханов рассказал, какая у него пенсия

Бывший защитник «Оренбурга» Гойкович признался, что скучает по России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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