Бывший защитник «Оренбурга» Гойкович признался, что скучает по России

Экс-игрок «Оренбурга», защитник «Маккаби» из Петах-Тиквы Ренато Гойкович признался, что скучает по России.

«Скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные. А в целом, в Израиле у меня все нормально. Когда только пришел, на первый матч меня оставили в запасе, потом дали около 10 минут, а затем пять полных матчей провел. Чемпионат довольно ровный», — сообщил Гойкович «РБ Спорт».

Боснийский защитник выступал за «Оренбург» с сентября 2020 по сентябрь 2024 года. Он провел за команду 99 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.