Тарханов: «Судьи должны сами принимать решение и прибегать к помощи ВАР только в крайнем случае»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Не могу сказать, что Безбородов потерял нити игры, — цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Просто в некоторых ситуациях он ошибался. И слишком часто обращался к помощи ВАР. Я сейчас смотрел матч чемпионата Бразилии. Там арбитр вообще ни разу не воспользовался ВАР. А у нас в каждом матче много обращений к ВАР. Судьи должны сами принимать решение и прибегать к помощи ВАР только в крайнем случае. И специалисты ВАР тоже не должны мешать главному арбитру. А не чуть что вызывать его на переговоры».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.