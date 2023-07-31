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Сегодня, 17:06

Тарханов: «Судьи должны сами принимать решение и прибегать к помощи ВАР только в крайнем случае»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Не могу сказать, что Безбородов потерял нити игры, — цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Просто в некоторых ситуациях он ошибался. И слишком часто обращался к помощи ВАР. Я сейчас смотрел матч чемпионата Бразилии. Там арбитр вообще ни разу не воспользовался ВАР. А у нас в каждом матче много обращений к ВАР. Судьи должны сами принимать решение и прибегать к помощи ВАР только в крайнем случае. И специалисты ВАР тоже не должны мешать главному арбитру. А не чуть что вызывать его на переговоры».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Владислав Безбородов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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