Полузащитник «Спартака» Шильцов продолжит карьеру в «Родине»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Константин Шильцов продолжит карьеру в «Родине».
21-летний россиянин перейдет в команду на правах аренды, соглашение с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2023/24.
Прошлый сезон Шильцов провел в аренде в «Пари НН». В 15 матчах полузащитник сумел отличиться 1 голом и 1 результативной передачей.
В сезоне-2021/22 полузащитник забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи, выступая в ФНЛ за «Спартак-2».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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