Полузащитник «Спартака» Шильцов продолжит карьеру в «Родине»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Константин Шильцов продолжит карьеру в «Родине».

21-летний россиянин перейдет в команду на правах аренды, соглашение с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Шильцов провел в аренде в «Пари НН». В 15 матчах полузащитник сумел отличиться 1 голом и 1 результативной передачей.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи, выступая в ФНЛ за «Спартак-2».