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Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

20:28
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином». По их итогам будет принято решение, продолжит ли он карьеру в команде Леонида Слуцкого.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив», который он покинул летом 2019 года в связи с окончанием контракта.

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