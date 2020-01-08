Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином». По их итогам будет принято решение, продолжит ли он карьеру в команде Леонида Слуцкого.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив», который он покинул летом 2019 года в связи с окончанием контракта.

«Рубин» — чемпион. По трансферам //

«Не удивлюсь, если Еременко окажется в «Рубине»