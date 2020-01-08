Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
20:28
По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином». По их итогам будет принято решение, продолжит ли он карьеру в команде Леонида Слуцкого.
Последним клубом Тарасова был «Локомотив», который он покинул летом 2019 года в связи с окончанием контракта.
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