Тарасов поддержал российскую вакцину от коронавируса

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса.

— Исполнился ровно год, как коронавирус охватил мир. Поначалу многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное, — написал Тарасов в Instagram. — Теперь новая тема споров — вакцины. Для меня показатель, что вице-президент Telegram Илья Перекопский, а также генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Знаю, что моя публикация как красная тряпка для быка, но мое мнение положительное на этот счет. А Вы бы сделали вакцину? У меня многие, кто не болел, хотят ее сделать.