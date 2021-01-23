«Тамбов» уступил «Енисею» в первом контрольном матче

В первом контрольном матче в 2021 году футбольный клуб «Тамбов» экспериментальным составом уступил красноярскому «Енисею». Встреча, проходившая на одном из тренировочных полей в Крымске, завершилась победой представителей ФНЛ со счетом 2:1.

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«Енисей» — «Тамбов» — 2:1 (1:0)

Голы: Лескано, 16 (1:0). Марков, 83 (2:0). Игрок на просмотре, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Игрок на просмотре (Тамбов), 77 (вратарь)

23 января. Крымск. База"Гигант".