15:10 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" расторг контракт с Секу Думбья

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Полузащитник "Тамбова" Секу Думбья покидает клуб. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает официальный Twitter команды из Тамбова.

25-летний ивуариец продолжит карьеру в ФНЛ в составе "Армавира".

Думбья подписал контракт с "Томбовом" в 2019 году. В этом сезоне он не принимал участия в матчах чемпионата России.

 

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