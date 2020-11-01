На 57-й минуте матча 13-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Динамо» Гурам Тетрашвили подошел к лежавшему на газоне Себастьяну Шиманьски и умышленно наступил ему на правую ногу.

К тому времени обстановка на поле накалилась после того, как арбитр Сергей Карасев показал вторую желтую карточку Антону Килину и вынес предупреждение Павлу Карасеву.

Сам судья не видел, что сделал полузащитник «Тамбова». Ему на помощь пришли видеоассистенты Игорь Панин и Роман Усачев. Карасев посмотрел видеоповтор и быстро решил, что Тетрашвили нужно удалить с поля. (Александр Бобров)