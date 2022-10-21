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Сегодня, 10:31

Талалаев: «Если вдруг «Торпедо» вылетит, будем работать в первой лиге»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2022/23.

«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ, значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там. Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон», — приводит слова Талалаева Sport24.

Талалаев 13 октября возглавил «Торпедо». Под его руководством московская команда уступила в РПЛ Локомотиву (0:1) и обыграла в Кубке России ЦСКА (1:0).

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-talalayev-o-tom-uydetli-on-iz-torpedo-yesli-komanda-pokinet-rpl-yesli-vdrug-vyletayem-nizhe-gotovy-rabotat-tam
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
2
3
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

 3 1 1
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