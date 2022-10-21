Каррера: «У «Спартака» больше сильных качеств, чем у «Химок». Он еще поборется за титул»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» в 14-м туре РПЛ.

«У «Спартака» больше сильных качеств и качественных игроков, чем у «Химок». Даже без Промеса. Но я бы не недооценивал «Химки». Поборется ли «Спартак» за чемпионство в случае победы? Конечно, он будет бороться за титул», — сказал Каррера «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября и начнется в 16:30 (мск).