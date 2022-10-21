Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:54

Каррера: «У «Спартака» больше сильных качеств, чем у «Химок». Он еще поборется за титул»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» в 14-м туре РПЛ.

«У «Спартака» больше сильных качеств и качественных игроков, чем у «Химок». Даже без Промеса. Но я бы не недооценивал «Химки». Поборется ли «Спартак» за чемпионство в случае победы? Конечно, он будет бороться за титул», — сказал Каррера «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября и начнется в 16:30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Массимо Каррера
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
«Отходняк» после дерби. Найдется ли, что так яростно обсуждать после 14-го тура?
Талалаев: «На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило»
Лаксальт — об игре Смолова и Суареса: «Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам»
Власти Самарской области о «Крыльях Советов»: «Клуб должен быть во второй половине первой половины турнирной таблицы»
ЦСКА Пономарев считает, что КДК назначил слишком маленький штраф Федотову и Абаскалю: «Нужен миллион!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев: «Если вдруг «Торпедо» вылетит, будем работать в первой лиге»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости