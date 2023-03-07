Каряка считает Писарского отличным приобретением для «Крыльев»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» оценил трансферную кампанию клуба из Самары.

«Хорошо знаю Зуева, Рассказова, Писарского. Отличные приобретения! Если Писарский забивает с первой игры, он просто красавчик! Он точно один из лучших нападающих в России, ведь это лучший бомбардир в РПЛ!» — сказал Каряка «СЭ».

27-летний Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.