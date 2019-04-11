Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о стуле, которым ударили Пака

Свидетель Ринат Токтаров, официант кафе "Кофемания", во время заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева рассказал о стуле, которым ударили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

- Когда я общался с Кириллом (Кокориным), в потасовке находились господин Пак, ребята в костюмах и, как позже стало известно, господин Гайсин, - сказал свидетель.

- Как Гайсин проявлял участие?

- Не могу вспомнить. Помню, что их разнимали. Этот момент я помню, потому что сначала туда дернулся "язык компании". Я хорошо запомнил, как господин Протасовицкий единственный удерживал кого-то, чтобы не было драки.

- Кого он удерживал?

- Гайсина. Наверное, он был агрессивно настроен. В этой потасовке произошла какая-то перепалка. Я ее видел, но точную хронологию воссоздать не могу.

- Скажите, Павел Мамаев бил кого-то?

- Помню, что он ворвался в эту компанию. Он просто ходил по залу. Но я не знаю цель.

- Что дальше?

- Возможно, были удары. Но тому, кому он их нанес, я не скажу.

- Сколько все это продолжалось по времени?

- Около 40-50 минут.

- Полицию кто-то вызывал?

- Не могу сказать. Но полиция приехала чуть позже. Компания ушла через запасной выход.

- Что было со стулом, которым нанесли удар?

- Я сделал уборку, потому что народ приходил. Мы не комментировали ситуацию. Что касается стула, я не могу сказать, что с ним. Когда я убирался, обнаружил стул, который шатался. Я отнес его в подсобку. (Илья Егоров)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live