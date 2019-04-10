Свидетель Андрацкий: "Самым агрессивным из компании был Кирилл Кокорин. Он из-за спин друзей бил человека в костюме. Не Дениса Пака"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. В ходе заседания он рассказал, что самым агрессивным был брат Кокорина - Кирилл.

– Кто был самым агрессивным?

– Вот этот, – показывая на Кирилла Кокорина. – Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака.

– Из-за спины кого?

– Кого-то остальных.

– Вы видели этот удар?

– Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда.

– Видели момент удара стулом?

– Да. Шла словесная перебранка. Пак, кажется, сидел.

– В чем выражалась перебранка?

– Я рядом не стоял. Видел, что они что-то говорят, агрессивно разговаривают.

– Пак разговаривал с несколькими людьми?

– Да, двое или трое.

– Что дальше?

– Один человек берет стул, замахивается. Второй человек пытается остановить этот удар. В итоге стул все равно куда-то попал.

– В какую часть?

– Мне кажется, что в лицо и в тело. У стула же четыре ножки, они могли

– Стулья тяжелые у вас?

– Не особо. Обычный деревянный стул. Он не дубовый. Его может поднять любой человек.

– Ударить им можно больно?

– Если учитывать степень замаха, то получить можно больно.

– Что было дальше?

– Мне показалось, что Пак дальше начал защищаться. Он постарался выставить руки, если идет удар. Дальше крики. У нас такая политика, что мы не можем взять кого-то и скрутить. Мы могли только стоят между ними и просить, чтобы они вышли на улицу. Потом мужчина начал снимать на камеру.

– Где?

– В пяти метрах. Кто-то ему сказал, чтобы прекратил съемку. Когда это услышала компания, одна девушка перелезла через стол и плеснула снимающему ром с колой в лицо. Она была супернеадекватная, бросала тарелки. Кричала: Я тут императрица, я тут главная.

– Дальше?

– Далее мы открыли второй выход, и попросили их выйти. Они расплатились и вышли.

– Кто-то из компании просил удалить видео?

– Вот вы сказали сейчас, и я начинаю что-то припоминать Но что-то конкретное я вам не могу сказать. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live