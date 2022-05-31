«Ахмат» объявил об уходе шестерых футболистов из команды

«Ахмат» объявил о том, что команду покидают шесть футболистов.

Клуб не стал продлевать контракты с вратарем Виталием Гудиевым, защитником Александром Лысцовым и нападающим Сенином Себаи. Эти игроки станут свободными агентами.

Также из «Ахмата» ушли три арендованных футболиста: защитник Виталий Лысцов, полузащитник Игорь Коновалов и нападающий Артем Архипов. Лысцов вернется в «Локомотив», Коновалов — в «Рубин», а Архипов — в «Кубань».

В сезоне-2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 42 очками в 30 матчах.