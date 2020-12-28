Судья одного из матчей «Спартака» не будет работать в РПЛ

42-летний ассистент судьи Владислав Назаров не вернется в премьер-лигу. По данным «СЭ», он не войдет в число арбитров, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России в 2021 году. Это связано с поведением помощника рефери в игре 29-го тура прошлого турнира «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

В первом тайме Назаров зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате был отменен гол Эсекиэля Понсе.

? Эпизод с голом Эсекеля Понсе, который был отменен из-за офсайда. Согласны с решением арбитра?



? Смотрите #СпартакАхмат на Матч ТВhttps://t.co/RcJvx56rQY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 15, 2020

Режиссер телетрансляции показал крупным планом ассистента судьи, когда тот отреагировал на решение видеоарбитров. В кадр попал жест Назарова — Владислав сделал небольшое движение левой рукой, выразив удовлетворение, проявил эмоции, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт.

Назаров не болел против «Спартака», и его реакция связана исключительно со сложностью ситуации. Тем не менее, руководители судьи сочли его поведение неэтичным и вывели из числа тех, кто обслуживал игры РПЛ. Больше назначений он не получал. С сентября Назаров работал только на матчах первой лиги.

В 2021 году он либо продолжит судить встречи ФНЛ, либо вообще завершит карьеру. (Александр Бобров)