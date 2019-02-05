Судейство, арбитры, сбор, травмы, Карасев и Матюнин не сдали тест

Сегодня арбитры российской премьер-лиги, находящиеся на сборе в Турции, сдавали нормативы по физической подготовке. Как стало известно "СЭ", тест ФИФА не смогли пройти Сергей Карасев и Алексей Матюнин - оба повредили мышцы. Теперь им предстоит пересдача - как и ассистенту Вячеславу Семенову, который тоже не сумел выполнить норматив.

Странно, что Карасев вообще проходил тест. Ведь совсем недавно, с 27 по 31 января, он вместе с другими ведущими судьями Европы побывал на курсах в Лиссабоне, где также оценивалась физическая готовность рефери. Там все прошло нормально.

Сбор российских арбитров в Анталье продлится до 14 февраля. 13-го числа их ждет еще одна проверка - так называемый йо-йо тест. (Александр Бобров)