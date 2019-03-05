Суд заочно арестовал гендиректора компании, которая строила "Самара Арену"

Бабушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест подмосковного бизнесмена Сергея Уласевича, который обвиняется в невыплате 33 миллионов рублей сотрудникам предприятия, принимавшим участие в строительстве "Самара Арены", сообщает "РИА Новости".

Уласевич был привлечен к уголовному делу в конце января 2019 года. Мужчина был объявлен сначала в федеральный, а позже и в международный розыск. По предварительным данным следствия, мужчина находится в Черногории.

– Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Уласевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации, – приводит слова судьи Александра Глухова "РИА Новости".

"Самара Арена" была построена в 21 апреля 2018 года. На стадионе прошло 6 матчей чемпионата мира в России.

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