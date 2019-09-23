Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева в колонии

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки, в ходе выездного заседания в исправительной колонии, информирует «РИА Новости».

Ходатайство будет рассмотрено во вторник. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев планируют поддержать своего приятеля в Клинцовском городском суде.

— Это будет выездное заседание... Будет рассматриваться непосредственно в исправительном учреждении в городе Клинцы, — отмечается в сообщении.

Заседание начнется в 16 часов.