Суд не пустил детей в СИЗО к Мамаеву

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми. По его словам, он последний раз виделся с клиентом 4 июня и намерен его посетить накануне суда, который состоится 13 июня.

– Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября", – цитирует адвоката RT. – Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре.