Строительство стадиона в Оренбурге начнется предположительно через три-четыре года

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев предположил, что строительство нового стадиона в городе начнется в 2022 или 2023 году.

— Сергей Прядкин приезжал в Оренбург с инспекционной проверкой по нашему стадиону, прошли, посмотрели, мы сейчас ведем реконструкцию по увеличению мест, — сказал Кияев в интервью ТАСС. — Но все равно это стадион, хоть он уютный, не сегодняшнего дня. Для проведения серьезных турниров, учитывая наши климатические условия, необходим современный стадион именно с выдвижной крышей. У РПЛ есть идея делать такие стадионы в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге и, возможно, Самаре, чтобы на них можно было проводить матчи в холодные времена года.

Мы эту тему обсуждаем уже давно и достаточно серьезно, губернатор Денис Паслер тоже поддерживает эту идею, но это пока вопрос в перспективе. Нужно сначала договориться всем участвующим сторонам в реализации проекта, то есть, администрации области, министерству спорта, самому футбольному клубу, и нужно определить, кто какой вклад вносит, а потом уже можно будет говорить о выборе проекта. Дальше пойдет подготовка технического задания на проектирование, прохождение экспертиз, определение финансирования и потом уже само строительство. Я думаю, что в перспективе строительство начнется через три-четыре года.