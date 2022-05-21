«Нижний Новгород» — «Зенит»: Калинский открыл счет с пенальти

«Нижний Новгород» открыл счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» — 1:0.

На 20-й минуте полузащитник нижегородцев Николай Калинский реализовал пенальти.

Калинский забил восьмой гол в сезоне-2021/22. На счету 28-летнего россиянина также 4 результативных передачи в 28 играх нынешнего розыгрыша РПЛ.