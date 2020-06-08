Степашин считает, что у «Динамо» один из самых сильных составов в РПЛ

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о составе команды. Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

— Пока говорить о том, что есть кто-то конкретно на примете, рано, — цитирует Степашина «Комсомольская правда». — Насчет усиления — можно посмотреть. Хотя я считаю, что и сегодня состав «Динамо» — один из самых сильных клубов. Именно по составу, по подбору игроков, по всем позициям. Опорник нужен, конечно, разыгрывающий полузащитник активный. Это позиция, которую нужно усилить в «Динамо», я считаю. Остальные линии — и защита, и вратари, и нападение — у нас одни из лучших в премьер-лиге, я считаю.