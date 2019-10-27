Старший тренер «Оренбурга» отметил самоотдачу игроков в матче с «Краснодаром»

Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов объяснил, почему команда отобрала очки у «Краснодара» в матче 14-го тура чемпионата России (1:1). Команда Сергея Матвеева ни разу в истории не выигрывала у «Оренбурга» в РПЛ.

— Секрет в дисциплине, в правильном выполнении своих функций, в трудолюбии. Все, что они могут, ребята из себя достают.

Стадион, поддержка болельщиков даже десятерых игроков «Краснодара» гнали вперед. Они на эмоциях играли. А мы чуть-чуть подсели под конец. Весь матч оборонялись и, наверное, где-то не хватило физики в концовке.

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