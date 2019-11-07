Станислав Черчесов: «Встреча с Тедеско? Цорн знает мой телефон»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока не встречался с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Тедеско хотел с вами встретиться. Когда вы познакомитесь?

— Не могу сказать. Я всегда рад встречаться с любым тренером, особенно который работает с моими футболистами. Когда встретимся с Тедеско сложно сказать. Томас Цорн знает мой телефон. Встреча со всеми тренерами РПЛ? Для этого нужна причина. (Евгений Белоусов)

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