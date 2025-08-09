Футбол
9 августа, 23:30

Черчесов — после победы над «Зенитом»: «Пять минут празднуем и концентрируемся на следующей игре»

Руслан Минаев

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Я поблагодарил ребят — это был важный матч и важная победа. Но это только начало — впереди матч за Кубок, потом «Крылья Советов». Так что сказал ребятам, что пять минут празднуем — и концентрируемся на следующей игре.

Ребята сегодня отдавались игре, боролись за каждый мяч. Где-то в атаке можно было сыграть лучше, но это рабочие моменты. Главное, что ребята поняли, чего мы хотим и как», — цитирует Черчесова matchtv.ru.

13 августа «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом» в FONBET Кубке России, а 16 августа примет «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
  • Sergey Nikolsky

    Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) ...- Что сказал?...- Говорит, что ребята сегодня отдавались игре, боролись за каждый мяч, в атаке можно было сыграть и лучше. Главное, что ребята поняли, чего хотят и как...- Что "Зенит"?...- "Зенит", похоже, не понял чего хочет и как...- Почему?...- Позиционное нападение, не было атаки с ходу...- Чего проще, отдай две трети поля и контратакуй, техника позволяет...- Шлифовали периметр обороны "Ахмата", простой навал...- Выходит, что "Зенит" не умеет играть, если соперник не дает развернуться?...- Атакой руководили полузащитники, пасовали вперед на ход нападающим...- Так нельзя, атакой должны руководить нападающие - куда показал движением, туда и пас...А в защите?...- Бежали за нападающими в свою штрафную...- Переодень в форму "Ахмата" и не поймешь за какую команду играют. Может из-за этого и проиграли?...- Наверняка. У Семака явно наблюдается кризис мысли...- У всего нашего футбола явно наблюдается кризис мысли...

    10.08.2025

    • Директор «Ахмата» Айдамиров: «В контракте Черчесова нет опции выкупа. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать»

    Жена Барко: «Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России? Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

