Черчесов — после победы над «Зенитом»: «Пять минут празднуем и концентрируемся на следующей игре»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Я поблагодарил ребят — это был важный матч и важная победа. Но это только начало — впереди матч за Кубок, потом «Крылья Советов». Так что сказал ребятам, что пять минут празднуем — и концентрируемся на следующей игре.

Ребята сегодня отдавались игре, боролись за каждый мяч. Где-то в атаке можно было сыграть лучше, но это рабочие моменты. Главное, что ребята поняли, чего мы хотим и как», — цитирует Черчесова matchtv.ru.

13 августа «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом» в FONBET Кубке России, а 16 августа примет «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ.

