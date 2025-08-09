Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 23:31

Жена Барко: «Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России? Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Микаэла Ромеро, жена полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, заявила, что футболист выгнал ее с дочерью из России.

Летом 2025 года появлялась информация, что Барко может покинуть «Спартак» из-за желания вернуться в Южную Америку, куда его супруга увезла дочь.

«Можете говорить обо мне что хотите, но я никогда не была плохой матерью. Плохой отец, плохой человек...Я устала от тебя.

Шесть месяцев я боролась за то, чтобы ты дал своей дочери должное. Кроме того, что ничего не хочешь отдавать, ты думаешь, что владеешь жизнями людей. Я была спокойна ради дочери, но ты, видимо, желаешь, чтобы я все рассказала. Правду, а не ту чушь, которую ты говоришь, выставляя меня плохой. Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России, даже не показавшись. Оставил на улице и пропал. Мне потребовалось нанимать адвокатов, чтобы ты вышел на связь.

Я никогда не запрещала тебе видеться с дочерью, но я просила тебя быть настоящим отцом. Ты находился в Аргентине 15 дней, видел ее 4 раза, больную девочку без социальной страховки, потому что ты сам ее отменил. Ты заблокировал нам карты, и твоей дочери было нечего есть.

Ни ты, ни кто-либо еще не связывались, чтобы узнать, нужно ли что-то малышке. Никого вообще это не волнует, но потом они появляются, изображают из себя хороших людей, заявляя, что не хотят пропустить, как она растет. У тебя все хорошо? Теперь ты присылаешь деньги на ребенка, но всегда жадничаешь. Стыд и позор. Мне все это не нравится, но ты, похоже, привык к тому, что о тебе все говорят. Смотри, я доставляю тебе удовольствие.

Я везу девочку в отпуск, но это тебя тоже раздражает. Как и деньги, не являющиеся твоими, но ты сказал, что хочешь забрать у меня разрешение на ее вывоз из страны. Эгоист. Мне продолжать? Тебе так просто от этого не отделаться. От нашей дочери.

Не говоря о том, что мы живем в квартире, которую нам одолжил твой представитель, потому что ты запретил нам въезд. Продолжать?

Ты говорил мне, что хочешь семью, я дала ее тебе...Бросила все (это моя ошибка), а при первой возможности ты выбросил нас, будто мы никто и ничто. Возвращая наши вещи в пакетах для мусора.

Я всегда была добра с тобой, но не забывай, что у нас история с 2014 года. Я простила тебе одну вещь со мной за денежную компенсацию, когда мы были молоды. Но на этот раз это касается моей дочери, и мне, черт возьми, не хочется больше молчать!

Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из-за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь. Даже если останусь ни с чем, сделаю, чтобы весь мир узнал правду», — написала Ромеро в соцсетях.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy Nekrasov

    Если человек идиот, то это надолго!

    12.08.2025

  • chimega

    Вот что бабло животворящее делает!

    10.08.2025

  • mikeV

    Спорт-Экспресс авторитетно и профессионально пишет тут о спорте

    10.08.2025

  • Millwall82

    шлите шлюх на 3 буквы, какое дело они до футболистов имеют? Ну кто-то имеет, вроде жены Гарая, а в остальном их можно слать нах...й

    10.08.2025

  • bishevcky

    Там этих гвоздей, считать-не пересчитать , начиная с отцов -основателей бр.Старостиных, но они ,как Ленин , живее всех живых.

    10.08.2025

  • не обращайте внимания-идиот-он и есть идиот

    10.08.2025

  • Tito88

    Игнатик осторожней, помоями можешь захлебнуться и блевотиной. Молодой, а тупой как полено. Бумерангом тебе в твою продажную бошку вернётся.

    10.08.2025

  • Tito88

    Опять говно-издание жёлто-поносного цвета и смрада помои льёт. В приципе с этим дегенеративным изданием всем уважающим себя клубам давно надо перестать общаться в любых форматах, в бан. Пусть у Киркорова интервью берут, а Рабинер здесь книжки публикует с биографией Бузовой и Димки Билана.

    10.08.2025

  • Фирсыч

    Помню, когда Промеса осудили, сразу стали Долгополова вспоминать.

    10.08.2025

  • Фирсыч

    Не ври, никто его не пытал, не бил. Регулярно встречался с журналистами. В номере (т.е. в камере) был телевизор, книги...

    10.08.2025

  • Vlafy

    Ромбоголовым везде Зенит мерещится. Оно и понятно - ведь Зенит самый популярный клуб в России.

    10.08.2025

  • Vlafy

    Как только свиней уличат в очередном скотстве, так они почему-то сразу начинают стрелки переводить - "а он тоже", "а вон там ещё хуже". Детский сад.

    10.08.2025

  • igorlvov

    УУУУУУУ полелось дерьмо! :( СЭ !!!!!!! Ну это уже полный зашквар! И дело не в Спартаке! Про любую команду и игрока - зачем так!? ЭТО МЕРЗОСТЬ! Читать не стал, но и по обрывкам фраз и заголовку понятно, что полный ВЫСЕР! :((( Вы же уважаемая газета! При этом сами же опускаете свою репутацию ниже плинтуса! :(((((( НЕ КРАСИВО

    10.08.2025

  • 555 555

    Новый аргентинский сериал. Бабы,они и в Аргентине бабы.

    10.08.2025

  • rac135

    СТАНКОВИЧ «Вашему изданию должно быть стыдно писать такие вещи» Станкович ошибается) У этой щелкоперской мрази чувство стыда полностью отсутствует) Родители Игната явно не ознакомили ег с такими понятиями, как порядочность, правдивость, чувством стыда ) Они учили его лжи, жадности, клевете) Впрочем, яблоки от яблони, как известно недалеко падают(

    10.08.2025

  • m_16

    Ну так да. Это же многоходовочка от Газпрома. Эту бабу 11 лет назад молодому Барко лично коварный Медведев подложил.

    10.08.2025

  • volish17

    Автор зачем тебе рыться в чужом белье , это что газета <<Желтый -Экспресс>>

    10.08.2025

  • m_16

    Правильно! Найдите уже для Барко мужика нормального.

    10.08.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Баба - дура - слова синоним

    10.08.2025

  • Berkut-7

    Вообщем она денег хочет , если я всё правильно понял, а дочка средство для их получения, хотя с анулированием мед страховки это конечно странно, зачем БАрко анулировать её ? либо баба врёт, либо Барко чудит.

    10.08.2025

  • zg

    Напоминает тему с Глушем,баней и женой...Тьфу!

    10.08.2025

  • Dron56

    Начало положено . Вот очередная история жизни великих гасторбайтеров. Ждем продолжения , о футболе пока забудем.

    10.08.2025

  • Ilya Gudman

    Когда уже этих лживых сук Бог опять в ребро вернет ) И да когда уже закроют или хотя бы переименуют СЭ , желтые фикалии для этой газетенки уже становится норма , так идите на хер со спортивных порталов пишите про Бузовых и Билана какие они трусы носят по Четвергам , аудитория точно станет больше дебилов уже море вокруг

    10.08.2025

  • zg

    Максимке бы жена не помешала,чтоб в тонусе держать!:man_facepalming:

    10.08.2025

  • Эту тему мы уже проходили с Глушаковым. Кому то сильно мешают лидеры Спартака, а СЭ изо всех сил помогает в этом грязном деле.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всё-таки какие есть мерзкие болельщики у зинита

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Черчесов не снился?

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Хорошо, что не патологоанатом.

    10.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ой . Как забавно . Врач - реаниматор .))

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ой, какой праведник)))). Черенкова вспомнил. То поливал его, а то царапаешь тут.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну надо же вас в чувство приводить? Вот и приходится писать, чтобы почувствовали на своей шкуре, каково женщин и мертвых оскорблять. Да, и не помню, чтобы здесь письма жены Аршавина публиковали.

    10.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Что то ты это не писал когда Аршавина поливал. ))

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он не женат

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чужая семья - потёмки. Такая истина.

    10.08.2025

  • Джонниизгуд

    Оправдать плоху игру спартака, и Барко в частности

    10.08.2025

  • Про Манделу случай-СУПЕР, если в реале так было!!! Спасибо за инфу, сам теперь эту историю как анекдот буду друзьям рассказывать! ))))))))

    10.08.2025

  • Евгений Сильченко

    Что за херь тут?

    10.08.2025

  • SP M

    Ну, судя по новости, следующая игра с зенитом?)

    10.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Была любовь у них. Они рассталися. Она кричала, бл.., Сопротивлялася...

    10.08.2025

  • До Кафанова далеко им. Вот он красавчик.

    10.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А когда то за Спартак играл Черенков. Мдассссс.

    10.08.2025

  • А потом видел записывает с танцами

    10.08.2025

  • hardoviy

    Все проблемы мужиков из-за баб и илкоголя. Наверняка приехали в нашу страну изза денег. От нищеты. Живи чего тебе не хватает, ребенка воспитывай. Вот откуда херовая игра барко. Все ясно. Он играть хочет зарабатывать жить хорошо А она его на дно тянет на родину. Перевод конечно как с китайского сайта я не дочитал эту парашу

    10.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Все таки какая мерзкая команда -Спартак. Наркоторговцы , предатели Родины , алкаши и наркоманы.Все там.)

    10.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну да . Спартак же не подсуден. А письма жены Аршавина тебя примирят со скотством Барко?)

    10.08.2025

  • zoolord

    Странно, нет денег на еду и тут же везет девочку в отпуск? Пусть пояснит что-ли!

    10.08.2025

  • moogle

    Я же мать...

    10.08.2025

  • совва

    не ну черный пиар тоже пиар, спартак так сильно у зенита выиграть хочет, в опросе за самый популярный клуб?))

    10.08.2025

  • плохокот

    Опус о жизни мигрантов в России. Я то думал, что это Бастрыкин высылает их из страны Ан нет, сами друг друга высылают.

    10.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Зачем футболисты вообще женятся во время футбольной карьеры? Один геморрой от этого.

    10.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Дак вона оно чё, Стаканыч!.. Хахол дак - хули: он и в Аргентине хахол...

    10.08.2025

  • Derfat

    Что за ху...ню я прочитал? Кто-нибудь понял или я один тупой? Куда он ей не давал, что он ей не давал, откуда выселил, кого прятал? Какая же каша из предложений или это перевели так. И зачем это в спортивном издании? Чего этим хотят добиться? Бардака в Спартаке? Он и так там есть. Да и будут ли футболёры это читать. И да, чтобы они ни делали с бабами своими,я ни разу не видел, чтобы они работали. Только ноют, что им не платили, детей отбирали, насиловали, били, абьюзили, ещё чего-то там. Но при этом требовали дофига всего. А потом жалуются, что мужики-сексисты кругом.

    10.08.2025

  • hattabych

    Один Радимов без проблем с женами разводится. Чемодан в руки и за дверь.

    10.08.2025

  • А жена Максименко ничего не писала?? А то он тоже из рук вон плохо играет...

    10.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Раз выгнал значит было за что

    10.08.2025

  • sirah

    Не повезло мужику с бабой. Сочувствую.

    10.08.2025

  • Dominga

    Эта чаечка возможно даже не понимает, что, обмолвившись, что раньше якобы простила ему что-то за деньги, она обнуляет любое желание ей сочувствовать. Явно она человек без принципов, покупается и продаётся.

    10.08.2025

  • kim-1965

    Семейные дела - посторонним там ничего не понять.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мрак. Это здесь правда нужно публиковать? Ждём писем жены Аршавина

    10.08.2025

  • imperiasporta

    "Брак это сложно. Это настолько сложно, что Нельсон Мандела развелся! Нельсон Мандела провел 27 лет в Южно-Африканской тюрьме, где его пытали и избивали каждый день на протяжении 27 лет подряд! Он вышел из тюрьмы, провел 6 месяцев со своей женой и сказал: "Я не могу выносить эту х..ю""

    09.08.2025

  • imperiasporta

    Зачем кто-то придумал на этих падлюк женится ? Почему нельзя было придумать ,чтобы только шпилить их ?!

    09.08.2025

  • imperiasporta

    Я простила тебе одну вещь со мной за денежную компенсацию, когда мы были молоды . П..ц ! Ещё немного бабла и про дочь тоже простит. Только вот не понятно,что некому рагатки раздвинуть что-ли?!

    09.08.2025

  • Веравалер

    бабы - зло.хуже баб - только журнашлюхи-содержанки

    09.08.2025

  • Веравалер

    ну так то проще, чем у ахматов выигрывать, да, сэксики? точнее, папики сэксиков.

    09.08.2025

  • Jean4

    Только этого еще не хватало. Теперь понятно почему Барко не играет, а мучается на поле.

    09.08.2025

  • TokTram_

    Да ну, какой гвоздь, после Антохи-то... Так, тонус скандалов в клубе поддержать только.

    09.08.2025

  • hovawart645

    Гвоздь в крышку...

    09.08.2025

  • hovawart645

    О как! Азмун 2.0?

    09.08.2025

  • TokTram_

    Да-да, именно этого Спартаку не хватало...

    09.08.2025

    • Черчесов — после победы над «Зенитом»: «Пять минут празднуем и концентрируемся на следующей игре»

    Семак — о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости