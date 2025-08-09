Жена Барко: «Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России? Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег»
Микаэла Ромеро, жена полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, заявила, что футболист выгнал ее с дочерью из России.
Летом 2025 года появлялась информация, что Барко может покинуть «Спартак» из-за желания вернуться в Южную Америку, куда его супруга увезла дочь.
«Можете говорить обо мне что хотите, но я никогда не была плохой матерью. Плохой отец, плохой человек...Я устала от тебя.
Шесть месяцев я боролась за то, чтобы ты дал своей дочери должное. Кроме того, что ничего не хочешь отдавать, ты думаешь, что владеешь жизнями людей. Я была спокойна ради дочери, но ты, видимо, желаешь, чтобы я все рассказала. Правду, а не ту чушь, которую ты говоришь, выставляя меня плохой. Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России, даже не показавшись. Оставил на улице и пропал. Мне потребовалось нанимать адвокатов, чтобы ты вышел на связь.
Я никогда не запрещала тебе видеться с дочерью, но я просила тебя быть настоящим отцом. Ты находился в Аргентине 15 дней, видел ее 4 раза, больную девочку без социальной страховки, потому что ты сам ее отменил. Ты заблокировал нам карты, и твоей дочери было нечего есть.
Ни ты, ни кто-либо еще не связывались, чтобы узнать, нужно ли что-то малышке. Никого вообще это не волнует, но потом они появляются, изображают из себя хороших людей, заявляя, что не хотят пропустить, как она растет. У тебя все хорошо? Теперь ты присылаешь деньги на ребенка, но всегда жадничаешь. Стыд и позор. Мне все это не нравится, но ты, похоже, привык к тому, что о тебе все говорят. Смотри, я доставляю тебе удовольствие.
Я везу девочку в отпуск, но это тебя тоже раздражает. Как и деньги, не являющиеся твоими, но ты сказал, что хочешь забрать у меня разрешение на ее вывоз из страны. Эгоист. Мне продолжать? Тебе так просто от этого не отделаться. От нашей дочери.
Не говоря о том, что мы живем в квартире, которую нам одолжил твой представитель, потому что ты запретил нам въезд. Продолжать?
Ты говорил мне, что хочешь семью, я дала ее тебе...Бросила все (это моя ошибка), а при первой возможности ты выбросил нас, будто мы никто и ничто. Возвращая наши вещи в пакетах для мусора.
Я всегда была добра с тобой, но не забывай, что у нас история с 2014 года. Я простила тебе одну вещь со мной за денежную компенсацию, когда мы были молоды. Но на этот раз это касается моей дочери, и мне, черт возьми, не хочется больше молчать!
Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из-за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь. Даже если останусь ни с чем, сделаю, чтобы весь мир узнал правду», — написала Ромеро в соцсетях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2