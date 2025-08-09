Жена Барко: «Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России? Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег»

Микаэла Ромеро, жена полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, заявила, что футболист выгнал ее с дочерью из России.

Летом 2025 года появлялась информация, что Барко может покинуть «Спартак» из-за желания вернуться в Южную Америку, куда его супруга увезла дочь.

«Можете говорить обо мне что хотите, но я никогда не была плохой матерью. Плохой отец, плохой человек...Я устала от тебя.

Шесть месяцев я боролась за то, чтобы ты дал своей дочери должное. Кроме того, что ничего не хочешь отдавать, ты думаешь, что владеешь жизнями людей. Я была спокойна ради дочери, но ты, видимо, желаешь, чтобы я все рассказала. Правду, а не ту чушь, которую ты говоришь, выставляя меня плохой. Почему бы не рассказать, как ты выгнал нас из России, даже не показавшись. Оставил на улице и пропал. Мне потребовалось нанимать адвокатов, чтобы ты вышел на связь.

Я никогда не запрещала тебе видеться с дочерью, но я просила тебя быть настоящим отцом. Ты находился в Аргентине 15 дней, видел ее 4 раза, больную девочку без социальной страховки, потому что ты сам ее отменил. Ты заблокировал нам карты, и твоей дочери было нечего есть.

Ни ты, ни кто-либо еще не связывались, чтобы узнать, нужно ли что-то малышке. Никого вообще это не волнует, но потом они появляются, изображают из себя хороших людей, заявляя, что не хотят пропустить, как она растет. У тебя все хорошо? Теперь ты присылаешь деньги на ребенка, но всегда жадничаешь. Стыд и позор. Мне все это не нравится, но ты, похоже, привык к тому, что о тебе все говорят. Смотри, я доставляю тебе удовольствие.

Я везу девочку в отпуск, но это тебя тоже раздражает. Как и деньги, не являющиеся твоими, но ты сказал, что хочешь забрать у меня разрешение на ее вывоз из страны. Эгоист. Мне продолжать? Тебе так просто от этого не отделаться. От нашей дочери.

Не говоря о том, что мы живем в квартире, которую нам одолжил твой представитель, потому что ты запретил нам въезд. Продолжать?

Ты говорил мне, что хочешь семью, я дала ее тебе...Бросила все (это моя ошибка), а при первой возможности ты выбросил нас, будто мы никто и ничто. Возвращая наши вещи в пакетах для мусора.

Я всегда была добра с тобой, но не забывай, что у нас история с 2014 года. Я простила тебе одну вещь со мной за денежную компенсацию, когда мы были молоды. Но на этот раз это касается моей дочери, и мне, черт возьми, не хочется больше молчать!

Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из-за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь. Даже если останусь ни с чем, сделаю, чтобы весь мир узнал правду», — написала Ромеро в соцсетях.