Стало известно, сколько Федотову было положено за разрыв контракта с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», в контракте Владимира Федотова с ЦСКА были прописаны следующие условия компенсации при досрочном расторжении договора: если команда занимает 1 или 2 место — 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3 место — 70 процентов, за 4 и 5 место — 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

В сезоне-2023/24 армейцы финишировали шестыми. ЦСКА расторг контракт с Федотовым и на его место назначил Марко Николича.

Ранее стало известно, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров РФС. Тренер рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей. Однако в РФС в удовлетворении требований специалиста отказали.