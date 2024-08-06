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Сегодня, 16:39

Стало известно, сколько Федотову было положено за разрыв контракта с ЦСКА

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в контракте Владимира Федотова с ЦСКА были прописаны следующие условия компенсации при досрочном расторжении договора: если команда занимает 1 или 2 место — 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3 место — 70 процентов, за 4 и 5 место — 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

В сезоне-2023/24 армейцы финишировали шестыми. ЦСКА расторг контракт с Федотовым и на его место назначил Марко Николича.

Ранее стало известно, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров РФС. Тренер рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей. Однако в РФС в удовлетворении требований специалиста отказали.

ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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