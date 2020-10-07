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Стало известно, сколько человек смотрели матч «Спартак» — «Зенит»

11:58
Александр Соболев — Деян Ловрен (№6). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев — Деян Ловрен (№6). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Матч ТВ» опубликовала данные по количеству зрителей, посмотревших матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Сообщается, что трансляция встречи собрала рекордную аудиторию среди всех матчей чемпионата России в 2020 году. Общий охват в аудитории «Все 4+№ составил 3 миллиона 703 тысячи зрителей. Отмечается, что во временном слоте 18:28 — 20:57 программа заняла первое место среди всех каналов как в Москве, так и по всей стране.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1250428_Match_Spartak__Zenit_posmotreli_boleje_35_mln_chelovek

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