Пресс-служба «Матч ТВ» опубликовала данные по количеству зрителей, посмотревших матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Сообщается, что трансляция встречи собрала рекордную аудиторию среди всех матчей чемпионата России в 2020 году. Общий охват в аудитории «Все 4+№ составил 3 миллиона 703 тысячи зрителей. Отмечается, что во временном слоте 18:28 — 20:57 программа заняла первое место среди всех каналов как в Москве, так и по всей стране.