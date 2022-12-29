Стало известно, под каким номером Лантратов будет выступать в «Локомотиве»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив».

Как стало известно «СЭ», Лантратов уже выбрал игровой номер в новой команде и будет выступать за «Локомотив» под 24-м номером.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Ранее «СЭ» сообщал, что ряд ведущих футболистов подмосковной команды намерены покинуть клуб из-за финансовых разногласий с руководством.