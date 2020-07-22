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Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

17:21
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», «Зенит» официально сообщит о подписании нового контракта с форвардом Артемом Дзюбой после финала Кубка России. Срок соглашения с 31-летним нападающим составит два года плюс один, зарплата останется прежней — на уровне 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. (Вячеслав Короткин)

Текущее соглашение рассчитано до 31 июля 2020. Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 13 миллионов евро. В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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