Стала известна сумма, за которую «Ростов» готов отпустить Осипенко в «Зенит»

По данным «СЭ», «Ростов» не готов расстаться с защитником Максимом Осипенко дешевле, чем за 12-15 миллионов евро.

«СЭ» сегодня сообщал об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Зенита». Питерцы обращались в ростовский клуб, однако готовы предложить около пяти миллионов евро, так что переход пока выглядит маловероятным.

В составе «Ростова» он провел 13 игр за два сезона в РПЛ и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. (Константин Алексеев)