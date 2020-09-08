Стал известен состав групп Молодежного первенства

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала состав групп Молодежного первенства-2020/21.

Чемпионат стартует 11 сентября и будет проведен в новом формате. Помимо 16 команд клубов РПЛ в нем примут участие 4 команды, выступавшие в Юношеской футбольной лиге в прошлом сезоне.

Первенство пройдет в два этапа. На первом команды, разделенные на две группы, сыграют каждый с каждым по два матча в группе — дома и на выезде. На втором этапе команды, которые займут места с 1-го по 5-е в своих группах, образуют группу I для определения мест с 1-го по 10-е в итоговой турнирной таблице. Команды, занявшие места с 6-го по 10-е в своих группах, выйдут во второй этап первенства и образуют группу II для определения мест с 11-го по 20-е. При этом команды, которые выйдут во второй этап из группы А, сыграют только с командами, которые выйдут во второй этап из группы Б. Все очки, набранные на первом этапе, сохранятся и будут учитываться при распределении мест на втором этапе.

Группа А: «Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Краснодар», «Ростов», «Ротор», «Сочи», «Спартак», «Тамбов», «Чертаново»

Группа B: Академия им. Коноплева, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Строгино», УОР №5, «Урал», «Уфа», «Химки», ЦСКА

— Я очень рад, что стартует Молодежное первенство, — приводит пресс-служба РПЛ слова президента лиги, Сергея Прядкина. — Совместно с РФС мы проделали большую работу, чтобы получить разрешение на старт в условиях ограничений из-за коронавируса. Новый формат молодёжного первенства должен повысить интерес к турниру и создать лучшие условия для подготовки резерва. Это долгосрочный проект, поэтому мы будем работать над коммерческой, маркетинговой и коммуникационной программами первенства, чтобы оно было интересно и болельщикам, и спонсорам