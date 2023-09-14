Стал известен номер, под которым Сулейманов будет играть за «Локомотив»
«Локомотив» подтвердил аренду нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН».
14 сентября об аренде 23-летнего нападающего объявила пресс-служба нижегородцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.
Сулейманов будет выступать за «Локомотив» под 9-м номером. Он является воспитанником железнодорожников.
Источник: ФК «Локомотив»
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|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
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|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
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|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
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|3
|1
|3
|12-12
|10
|
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|3
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|3
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|
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|1
|4
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|7
|
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|2
|0
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|
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|1
|3
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|6
|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
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|7
|1
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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