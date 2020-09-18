Спортивный директор «Тамбова» рассчитывает, что команда наберет очки в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что его команда способна набрать очки в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива».

— Сейчас после неудачного старта ситуация выправляется, по последним двум матчам видно, что команда в хорошем состоянии, — цитируют «Известия» Худякова. — Рассчитываем продолжить набирать очки и в ближайшем туре. Да, «Локомотив» — сильный соперник, один из наших лидеров последних лет. И не надо обращать внимание на его последние неудачи и потери ключевых футболистов. Против «железнодорожников» всегда сложно играть, и нам надо выступить на пределе своих возможностей, если хотим успешно завершить эту встречу.