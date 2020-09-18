РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» рассчитывает, что команда наберет очки в матче с «Локомотивом»

04:56
Теги:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что его команда способна набрать очки в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива».

— Сейчас после неудачного старта ситуация выправляется, по последним двум матчам видно, что команда в хорошем состоянии, — цитируют «Известия» Худякова. — Рассчитываем продолжить набирать очки и в ближайшем туре. Да, «Локомотив» — сильный соперник, один из наших лидеров последних лет. И не надо обращать внимание на его последние неудачи и потери ключевых футболистов. Против «железнодорожников» всегда сложно играть, и нам надо выступить на пределе своих возможностей, если хотим успешно завершить эту встречу.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1061630/aleksei-fomin/vziatie-kazani-reabilitiruetsia-li-spartak-za-proval-v-derbi

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир