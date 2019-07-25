Спортивный директор "Тамбова": "На матч со "Спартаком" продано около 20 тысяч билетов"

В преддверии матча 3-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал "СЭ" о количестве проданных билетов на матч, а также о том, сколько тамбовчан придут на игру.

Встреча "Тамбов" - "Спартак" пройдет на "Мордовия Арене" в Саранске, поскольку домашний стадион "Тамбова" по регламенту не подходит для использования в премьер-лиге и в данный момент находится на реконструкции.

- Настрой у футболистов перед "Спартаком" боевой, тем более, что матч с красно-белыми станет для "Тамбова" первым формально домашним в сезоне, - сказал Худяков. - Знаю, что субботнюю игру посетит большое количество болельщиков, на данный момент продано около 20 тысяч билетов. Рассчитываем набрать очки в эти выходные.

- Сколько болельщиков из Тамбова посетят игру?

- Официально заявки подали около 400 человек, но огромное количество болельщиков собираются приехать в Саранск своим ходом. Из 20 тысяч проданных билетов 3-4 тысячи за болельщиками "Спартака", остальные 16 - или наша поддержка из Тамбова, или любители футбола из Саранска.

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится в субботу, 27 июля. Начало - в 16.30 по московскому времени. (Иван Торопцев)